Военные колонны выдвинулись в центр Минска
Несколько колонн военной техники направились из микрорайона Уручье Минска, где базируется спецназ Внутренних войск МВД Белоруссии, в сторону центра города.
- Reuters
Как сообщает РИА Новости, в частности, в центр направились, как минимум, две колонны техники для перевозки людей, колонна техники для разрушения баррикад и легкобронированные автомобили.
Ранее власти Минска оценили ущерб от протестов в городе.
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