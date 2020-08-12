Военные колонны выдвинулись в центр Минска

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Несколько колонн военной техники направились из микрорайона Уручье Минска, где базируется спецназ Внутренних войск МВД Белоруссии, в сторону центра города.
Военные колонны выдвинулись в центр Минска
  • Reuters

Как сообщает РИА Новости, в частности, в центр направились, как минимум, две колонны техники для перевозки людей, колонна техники для разрушения баррикад и легкобронированные автомобили.

Ранее власти Минска оценили ущерб от протестов в городе.

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