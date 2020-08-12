В Минске закрыли семь станций метро

Семь станций метро закрыли в Минске в целях обеспечения безопасности пассажиров. Поезда проезжают станции без остановки, сообщает Минский метрополитен.

В частности, в 17:35 на вход и выход пассажиров были закрыты станции «Купаловская», «Октябрьская», «Площадь Ленина» и «Площадь Победы».

«В 18:00 в целях обеспечения безопасности пассажиров на вход и выход закрыты станции метро «Немига», «Фрунзенская», «Молодёжная», — говорится в заявлении пресс-службы в Twitter.

Там также принесли извинения за временные неудобства.

Ранее несколько колонн военной техники направились из микрорайона Уручье Минска, где базируется спецназ Внутренних войск МВД Белоруссии, в сторону центра города.