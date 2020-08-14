Лукашенко попросил силовиков не избивать лежачих

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время заседания Совбеза страны заявил, что ситуация в стране не катастрофическая, и призвал силовиков быть мягче к протестующим.

«Не скажу, что катастрофа какая-то или уж слишком перенапряжена ситуация, но проблем хватает и вопросов хватает, которые необходимо решать», — приводит БЕЛТА слова Лукашенко.

Он отметил, что силовики не должны избивать лежачих людей.

«Единственное, попрошу и министра, и других: мы всё-таки славяне, если уже человек упал и лежит, его не надо избивать. То есть должен быть определённый тормоз», — сказал Лукашенко.

По его словам, около сотни силовиков пострадали во время протестов.

«Это что, омоновцам надо или милиции? Да они тренировались спокойно, в этой казарме жили. Но они вышли, чтобы защитить их (граждан), а они их в спину. С ножами, заточками, на ГАИ... Это ж специально! Мы же с вами понимаем, кто это делает», — добавил он.

Ранее сообщалось, что Лукашенко провёл совещание с членами Совета безопасности страны, в котором шла речь о протестах в републике.