Лукашенко рассказал о «заводилах» уличных протестов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе заседания Совбеза страны заявил, что «заводилами» уличных протестов стали лица, приехавшие из других государств.

По его словам, власти «абсолютно чётко видят, что происходит».

«Как мы и говорили, заводаторами этого всего и организаторами являются люди из-за границы. В первых рядах идут люди с криминальным прошлым, притом приличным криминальным прошлым. Ну и наши — где дети, где не совсем уже дети», — цитирует его БЕЛТА.

Ранее Лукашенко заявлял, что основную массу протестующих в белорусских городах против результатов выборов главы государства составляют безработные люди с криминальным прошлым.

СК Белоруссии, в свою очередь, отметил скоординированность массовых беспорядков.