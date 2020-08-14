Лукашенко рассказал о «заводилах» уличных протестов

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе заседания Совбеза страны заявил, что «заводилами» уличных протестов стали лица, приехавшие из других государств.
Лукашенко рассказал о «заводилах» уличных протестов
  • РИА Новости

По его словам, власти «абсолютно чётко видят, что происходит».

«Как мы и говорили, заводаторами этого всего и организаторами являются люди из-за границы. В первых рядах идут люди с криминальным прошлым, притом приличным криминальным прошлым. Ну и наши — где дети, где не совсем уже дети», — цитирует его БЕЛТА.

Ранее Лукашенко заявлял, что основную массу протестующих в белорусских городах против результатов выборов главы государства составляют безработные люди с криминальным прошлым.

СК Белоруссии, в свою очередь, отметил скоординированность массовых беспорядков.

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