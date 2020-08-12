Штаб Бабарико заявил об отсутствии координации протестов в Белоруссии

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У протестов в Белоруссии нет координаторов, они происходят стихийно и вызваны негодованием народа, заявили в штабе экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико.
Штаб Бабарико заявил об отсутствии координации протестов в Белоруссии
  • Reuters

«У протестов нет координаторов и лидеров, они возникают стихийно во всех городах как реакция на обман, хамство и применение насилия со стороны власти. Белорусов обманули, и их негодование вполне объяснимо», — говорится в заявлении в Telegram-канале штаба.

В то же время там призвали белорусские власти отказаться от насилия и не «устраивать «майданы» на улицах городов».

«Все представители штаба... всегда говорили об использовании только законных и мирных действий в рамках избирательной кампании и вне её... Считаем, что ответственность за происходящее лежит на белорусских властях», — следует из заявления.

Ранее СМИ сообщали о задержании в Минске координаторов беспорядков.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти зафиксировали «звонки из Польши, Великобритании и Чехии» протестующим на фоне президентских выборов.

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