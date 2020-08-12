В посольстве оценили ситуацию с задержанными в Белоруссии россиянами
- © Скриншот с видео: RUPTLY
По данным дипмиссии, 33 россиянина, которых задержали под Минском в конце июля, находятся в тюрьме «Жодино».
«Можно отметить, что белорусская сторона не чинит препятствий для допуска наших сотрудников. То есть консульский допуск они дают», — цитирует представителя посольства РИА Новости.
При этом также ведётся работа по поиску и возвращению в Россию граждан, задержанных во время протестных акций в Белоруссии после выборов.
«При взаимодействии посольства с МВД и МИД мы находим наших среди множества задержанных. И число постоянно меняется», — отметили в российском посольстве.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что получил от российского коллеги Владимира Путина письмо с изложением фактов вокруг ситуации с задержанными в республике 33 россиянами.
В СК Белоруссии заявили, что задержанных подозревают в подготовке массовых беспорядков.
Следственный комитет России организовал проверку в связи с задержанием в Белоруссии российских граждан.
В МИД России, в свою очередь, назвали задержание россиян в Белоруссии провокацией третьей страны.