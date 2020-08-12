В посольстве оценили ситуацию с задержанными в Белоруссии россиянами

Дипломаты продолжают работу с белорусской стороной по вопросу возвращения на родину задержанных в Белоруссии граждан России, в том числе до президентских выборов в республике, сообщили в российском посольстве в Минске.

По данным дипмиссии, 33 россиянина, которых задержали под Минском в конце июля, находятся в тюрьме «Жодино».

«Можно отметить, что белорусская сторона не чинит препятствий для допуска наших сотрудников. То есть консульский допуск они дают», — цитирует представителя посольства РИА Новости.

При этом также ведётся работа по поиску и возвращению в Россию граждан, задержанных во время протестных акций в Белоруссии после выборов.

«При взаимодействии посольства с МВД и МИД мы находим наших среди множества задержанных. И число постоянно меняется», — отметили в российском посольстве.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что получил от российского коллеги Владимира Путина письмо с изложением фактов вокруг ситуации с задержанными в республике 33 россиянами.

В СК Белоруссии заявили, что задержанных подозревают в подготовке массовых беспорядков.

Следственный комитет России организовал проверку в связи с задержанием в Белоруссии российских граждан.

В МИД России, в свою очередь, назвали задержание россиян в Белоруссии провокацией третьей страны.