Макрон выразил серьёзную озабоченность ситуацией в Белоруссии

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Лидер Франции Эммануэль Макрон в телефонной беседе с российским коллегой Владимиром Путиным выразил серьёзную озабоченность ситуацией в Белоруссии после президентских выборов и призвал все стороны вернуться на путь диалога.
Макрон выразил серьёзную озабоченность ситуацией в Белоруссии
  • Reuters

Об этом сообщает пресс-служба Елисейского дворца.

«Президент республики выразил очень большую озабоченность ситуацией в Белоруссии и насилием в отношении граждан в период выборов», — говорится в коммюнике.

Макрон отметил важность диалога в сложившейся ситуации.

Ранее Литва, Латвия и Польша сообщили о подготовке плана деэскалации ситуации в Белоруссии.

Представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт назвал происходящее в Белоруссии «волной репрессий» против мирных демонстрантов.

МИД Белоруссии, в свою очередь, заявил о неприемлемости политических заявлений ряда европейских чиновников о выборах в стране.

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