Путин и Макрон обсудили ситуацию в Белоруссии
- Reuters
«Затронута и текущая ситуация в Белоруссии», — говорится в сообщении.
Кроме того, президенты обсудили сотрудничество в борьбе с коронавирусом, в том числе с учётом регистрации вакцины в России.
Стороны также обсудили ситуацию в Ливане и на Украине.
Разговор состоялся по инициативе французской стороны.
Ранее главы МИД восьми европейских стран (Дании, Эстонии, Финляндии, Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии и Швеции) выступили с призывом к белорусским властям вступить в диалог с оппозицией.