Путин и Макрон обсудили ситуацию в Белоруссии

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Российский и французский лидеры Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили в том числе ситуацию в Белоруссии. Об этом заявили в пресс-службе Кремля.
Путин и Макрон обсудили ситуацию в Белоруссии
  • Reuters

«Затронута и текущая ситуация в Белоруссии», — говорится в сообщении.

Кроме того, президенты обсудили сотрудничество в борьбе с коронавирусом, в том числе с учётом регистрации вакцины в России.

Стороны также обсудили ситуацию в Ливане и на Украине.

Разговор состоялся по инициативе французской стороны. 

Ранее главы МИД восьми европейских стран (Дании, Эстонии, Финляндии, Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии и Швеции) выступили с призывом к белорусским властям вступить в диалог с оппозицией.

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