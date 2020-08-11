МИД восьми стран Европы призвали Минск вступить в диалог с оппозицией
- Reuters
«Мы призываем белорусское правительство немедленно вступить в настоящий политический диалог с оппозицией, чтобы избежать дальнейшего применения насилия», — приводит РИА Новости заявление.
Отмечается, что в заявлении содержится призыв «прекратить преследование политических оппонентов, немедленно освободить всех несправедливо задержанных и уважать права и свободы человека».
Ранее президент Литвы Гитанас Науседа в ходе телефонного разговора с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой Евросовета Шарлем Мишелем призвал созвать чрезвычайный саммит ЕС по ситуации в Белоруссии.
Также парламент Белоруссии осудил «попытки дестабилизировать обстановку в республике».