МИД восьми стран Европы призвали Минск вступить в диалог с оппозицией

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Главы МИД восьми стран Европы — Дании, Эстонии, Финляндии, Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии и Швеции — призвали власти Белоруссии вступить в диалог с оппозицией.
МИД восьми стран Европы призвали Минск вступить в диалог с оппозицией
  • Reuters

«Мы призываем белорусское правительство немедленно вступить в настоящий политический диалог с оппозицией, чтобы избежать дальнейшего применения насилия», — приводит РИА Новости заявление.

Отмечается, что в заявлении содержится призыв «прекратить преследование политических оппонентов, немедленно освободить всех несправедливо задержанных и уважать права и свободы человека».

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа в ходе телефонного разговора с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой Евросовета Шарлем Мишелем призвал созвать чрезвычайный саммит ЕС по ситуации в Белоруссии.

Также парламент Белоруссии осудил «попытки дестабилизировать обстановку в республике».

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