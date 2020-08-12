В Литве заявили о плане деэскалации ситуации в Белоруссии

Литва, Латвия и Польша подготовили план деэскалации ситуации в Белоруссии, состоящий из трёх пунктов. Об этом в ходе пресс-конференции рассказал литовский лидер Гитанас Науседа.

«Президентами наших трех стран выработан план деэскалации ситуации в Белоруссии. Он содержит три пункта по урегулированию ситуации», — цитирует ТАСС главу государства.

По его словам, президенты готовы выступить посредниками в урегулировании кризиса в Белоруссии.

Как подчеркнул Науседа, в случае провала посреднической инициативы в отношении Минска могут быть введены европейские и национальные санкции.

Ранее главы МИД восьми стран Европы — Дании, Эстонии, Финляндии, Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии и Швеции — призвали белорусские власти вступить в диалог с оппозицией.