В Литве заявили о плане деэскалации ситуации в Белоруссии

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Литва, Латвия и Польша подготовили план деэскалации ситуации в Белоруссии, состоящий из трёх пунктов. Об этом в ходе пресс-конференции рассказал литовский лидер Гитанас Науседа.
В Литве заявили о плане деэскалации ситуации в Белоруссии
  • Reuters

«Президентами наших трех стран выработан план деэскалации ситуации в Белоруссии. Он содержит три пункта по урегулированию ситуации», — цитирует ТАСС главу государства.

По его словам, президенты готовы выступить посредниками в урегулировании кризиса в Белоруссии.

Как подчеркнул Науседа, в случае провала посреднической инициативы в отношении Минска могут быть введены европейские и национальные санкции.

Ранее главы МИД восьми стран Европы — Дании, Эстонии, Финляндии, Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии и Швеции — призвали белорусские власти вступить в диалог с оппозицией.

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