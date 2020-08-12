Минсвязи Белоруссии заявило о возобновлении доступа в интернет

На территории Белоруссии восстановлен доступ к интернет-сервисам и ресурсам после проведения аварийных работ, сообщает Министерство связи республики.

«В связи с множественными кибератаками на инфраструктуру сетей электросвязи белорусских операторов и на сайты государственных органов и организаций в период с 9 по 11 августа зафиксировано значительное ограничение доступа к сервисам и ресурсам сети интернет у абонентов», — отметили в ведомстве.

В настоящее время специалистам удалось практически полностью восстановить работу всех интернет-ресурсов.

При этом Минсвязи Белоруссии рекомендовало операторам рассмотреть возможность перерасчёта абонентской платы в связи с ситуацией.

Утром 12 августа в Минске одновременно возобновилась работа социальных сетей Facebook, WhatsApp, Telegram и других платформ.

9 августа, в день президентских выборов, в Белоруссии наблюдались проблемы с интернетом.

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что интернет в стране отключали из-за границы.