Минсвязи Белоруссии заявило о возобновлении доступа в интернет
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«В связи с множественными кибератаками на инфраструктуру сетей электросвязи белорусских операторов и на сайты государственных органов и организаций в период с 9 по 11 августа зафиксировано значительное ограничение доступа к сервисам и ресурсам сети интернет у абонентов», — отметили в ведомстве.
В настоящее время специалистам удалось практически полностью восстановить работу всех интернет-ресурсов.
При этом Минсвязи Белоруссии рекомендовало операторам рассмотреть возможность перерасчёта абонентской платы в связи с ситуацией.
Утром 12 августа в Минске одновременно возобновилась работа социальных сетей Facebook, WhatsApp, Telegram и других платформ.
9 августа, в день президентских выборов, в Белоруссии наблюдались проблемы с интернетом.
Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что интернет в стране отключали из-за границы.