Лукашенко заявил, что интернет в Белоруссии отключали из-за границы

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Интернет в Белоруссии отключают из-за границы, это не является инициативой властей. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко на встрече с главой миссии наблюдателей от СНГ Сергеем Лебедевым.
Лукашенко заявил, что интернет в Белоруссии отключали из-за границы
  • © Kremlin Pool
  • globallookpress.com

«Кому-то неймётся, призывают выходить на улицы. Даже из-за границы отключают интернет, чтобы вызвать недовольство у населения», — цитирует БЕЛТА главу государства.

По его словам, специалисты в настоящее время разбираются, откуда идёт эта блокировка.

«Поэтому, если интернет плохо работает, это не наша инициатива, это из-за границы», — отметил Лукашенко.

Он добавил, что страну пытаются целенаправленно давить с разных сторон, «гибридно действуют по всем направлениям».

9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. В этот день в стране наблюдались проблемы с интернетом

После закрытия участков в Белоруссии начались акции протеста, в ходе которых, по заявлению МВД, пострадали 39 силовиков и 50 гражданских лиц. Были задержаны около 3 тыс. человек.

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