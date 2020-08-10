Лукашенко заявил, что интернет в Белоруссии отключали из-за границы
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- globallookpress.com
«Кому-то неймётся, призывают выходить на улицы. Даже из-за границы отключают интернет, чтобы вызвать недовольство у населения», — цитирует БЕЛТА главу государства.
По его словам, специалисты в настоящее время разбираются, откуда идёт эта блокировка.
«Поэтому, если интернет плохо работает, это не наша инициатива, это из-за границы», — отметил Лукашенко.
Он добавил, что страну пытаются целенаправленно давить с разных сторон, «гибридно действуют по всем направлениям».
9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. В этот день в стране наблюдались проблемы с интернетом.
После закрытия участков в Белоруссии начались акции протеста, в ходе которых, по заявлению МВД, пострадали 39 силовиков и 50 гражданских лиц. Были задержаны около 3 тыс. человек.