«МТС-Беларусь» сообщает об ухудшении работы сервисов передачи данных

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Оператор связи «МТС-Беларусь» предупредил своих абонентов об ухудшении работы сервисов передачи данных в республике на неопределённый срок.
«МТС-Беларусь» сообщает об ухудшении работы сервисов передачи данных
  • РИА Новости

«В связи со сложностями и ограничениями со стороны внешних провайдеров у абонентов МТС и других операторов связи наблюдается ухудшение в работе сервисов передачи данных. К сожалению, у нас нет информации о сроках восстановления сервисов и услуг», — цитирует пресс-службу РИА Новости.

В «МТС-Беларусь» выразили сожаление в связи с ситуацией и добавили, что о размере и порядке компенсации будет объявлено дополнительно.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что интернет в Белоруссии отключают из-за границы.

9 августа в день президентских выборов в Белоруссии наблюдались проблемы с интернетом

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