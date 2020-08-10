«МТС-Беларусь» сообщает об ухудшении работы сервисов передачи данных

Оператор связи «МТС-Беларусь» предупредил своих абонентов об ухудшении работы сервисов передачи данных в республике на неопределённый срок.

«В связи со сложностями и ограничениями со стороны внешних провайдеров у абонентов МТС и других операторов связи наблюдается ухудшение в работе сервисов передачи данных. К сожалению, у нас нет информации о сроках восстановления сервисов и услуг», — цитирует пресс-службу РИА Новости.

В «МТС-Беларусь» выразили сожаление в связи с ситуацией и добавили, что о размере и порядке компенсации будет объявлено дополнительно.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что интернет в Белоруссии отключают из-за границы.

9 августа в день президентских выборов в Белоруссии наблюдались проблемы с интернетом.