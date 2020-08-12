В Минске возобновилась работа мобильного интернета и соцсетей

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В Минске заработали мобильный интернет и социальные сети, сообщает РИА Новости. Как отмечается, около 06:50 одновременно начали функционировать Facebook, WhatsApp, Telegram и другие платформы.
В Минске возобновилась работа мобильного интернета и соцсетей
  • © Sputnik / Виктор Толочко

Как пишет агентство, сервисы были отключены с вечера воскресенья, 9 августа, когда в республике проходили выборы президента.

Ранее оператор связи «МТС-Беларусь» предупредил своих абонентов об ухудшении работы сервисов передачи данных в республике на неопределённый срок.

9 августа, в день президентских выборов, в Белоруссии наблюдались проблемы с интернетом

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что интернет в стране отключали из-за границы.

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