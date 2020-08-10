МИД России призвал журналистов соблюдать законодательство Белоруссии

Российские журналисты, работающие в Белоруссии, обязаны полностью соблюдать законодательство этой страны, заявили в МИД России.

«Призываем работников отечественных СМИ при ведении профессиональной деятельности на территории Белоруссии полностью соблюдать её законодательство. Хочется надеяться, что и белорусская сторона будет способствовать нормальной организации такой деятельности», — говорится в комментарии ведомства.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров обсудил по телефону с белорусским коллегой Владимиром Макеем инцидент с задержанием российских журналистов в Минске.

9 августа трое журналистов телеканала «Дождь» были задержаны в Белоруссии. По информации российского МИД, инцидент произошёл из-за отсутствия необходимой аккредитации.

Позднее их отпустили, выдав запрет на въезд в Белоруссию на пять лет.