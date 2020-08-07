СМИ назвали задержание россиян в Белоруссии провокацией спецслужб Украины

Задержание 33 россиян в Белоруссии было спровоцировано спецслужбами Украины. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на источник в российских спецслужбах.

Как пишет издание, «комплексная проверка российских правоохранительных органов показывает, что решивших подзаработать на охране за рубежом» использовали «втёмную».

По данным источника kp.ru в российских спецслужбах, вербовка группы началась со звонка из Сирии. При этом отмечается, что, как выяснилось позднее, звонки осуществлялись с виртуального номера.

«Некий «Сергей Петрович» обзванивал бывших… бойцов так называемой ЧВК «Вагнер» с соблазнительным предложением поработать на охране нефтяных объектов в Сирии», — говорится в материале.

В статье сказано, что один из ветеранов боевых действий в Донбассе Артём Миляев (позывной — Шаман) вызвался помочь рекрутировать группу для «работы за рубежом». Позднее уже другой человек, «куратор Артур», позвонивший Шаману с венесуэльского номера, предложил переориентироваться под «проекты «Роснефти».

Всего было собрано пять групп.

Отмечается, что в первой группе под руководством Шамана были преимущественно люди, имевшие раньше украинское гражданство и воевавшие в Донбассе.

«Вылет из столицы Белоруссии по маршруту Стамбул — Гавана — Каракас был назначен на 25 июля», — говорится в статье.

Как пишет издание, через офис «Турецких авиалиний» в Москве было установлено, что билеты приобретались… «в авторизированном агентстве, зарегистрированном на территории Украины, что следует из ответа московского представительства турецкой авиакомпании».

Данные билеты позднее были аннулированы и перебронированы на 30 июля, но и эта бронь также была в дальнейшем отменена. В статье уточняется, что Шаману было дано указание уничтожить старые билеты.

«Порвав билеты, россияне тем самым уничтожали важные улики, ниточка от которых привела бы во Львов и Киев», — говорится в материале.

По данным СМИ, на границе с Белоруссией россияне показали свои копии договоров с компанией «РН-Запад», которые, как утверждается в статье, были «липовыми». До Минска группу довезли на двух микроавтобусах.

29 июля всю группу задержали.

Как пишет kp.ru, «по итогу можно констатировать, что украинские спецслужбы умудрились создать фейковый проект, в который вовлекли 180 граждан России, при этом включив в первую группу ветеранов войны в Донбассе».

Издание отмечает, что при этом вполне можно допустить, что до белорусской стороны информация была «доведена в очень усечённом виде».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью Дмитрию Гордону, опубликованном на YouTube-канале «В гостях у Гордона», заявил, что страна получила от украинских спецслужб сигнал о проникновении ещё одной группы боевиков с юга, однако глава государства не очень в это верит.

Также сообщалось, что президенты Украины и Белоруссии Владимир Зеленский и Александр Лукашенко обсудили вопрос экстрадиции задержанных в республике граждан России.

29 июля государственное белорусское агентство БЕЛТА сообщило о задержании в Белоруссии 33 россиян. 30 июля стало известно, что задержанных подозревают в подготовке массовых беспорядков.