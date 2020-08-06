Зеленский рассказал о походе в магазин за сладостями в Донбассе

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Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что во время визита в Донецкую область в городе Бахмуте он сходил за кофе и сладостями.
Зеленский рассказал о походе в магазин за сладостями в Донбассе
  • Reuters

«Купил кофе и сладостей в Бахмуте в Донецкой области. Местные жители здесь ходят в масках — без предупреждений и напоминаний. Практически все. Общество само сделало сознательный выбор в пользу безопасности и игнорирует политические спекуляции», — написал Зеленский в Twitter.

Подпись сопровождают фотографии посещения магазина Зеленским.

Во время визита в Донбасс Зеленский выразил надежду на то, что режим тишины в Донбассе будет соблюдаться.

В начале июня Зеленский выпил кофе в помещении одного из кафе в Хмельницком, несмотря на то что в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 размещение гостей в заведениях было разрешено пока только на летних площадках. Сам Зеленский заявил, что готов будет заплатить штраф, однако Хмельницкий городской районный суд приостановил дело в отношении Зеленского.

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