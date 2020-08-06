Зеленский прокомментировал ситуацию с режимом тишины в Донбассе

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Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на то, что режим тишины в Донбассе будет соблюдаться.
Зеленский прокомментировал ситуацию с режимом тишины в Донбассе
  • © Игорь Маслов
  • РИА Новости

«Мы боремся за то, чтобы этот режим тишины не нарушался», — цитирует РИА Новости Зеленского.

Он отметил, что не может ничего гарантировать и что не всё зависит от украинской стороны.

«Будем и дальше держать кулаки», — добавил украинский президент.

23 июля Владимир Зеленский заявил, что Киев настаивает на детальной расшифровке каждого пункта Минских соглашений, чтобы определить, какие из них может выполнить.

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