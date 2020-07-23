Зеленский потребовал расшифровать каждый пункт Минских соглашений

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Киев настаивает на детальной расшифровке каждого пункта Минских соглашений, чтобы определить, какие из них может выполнить, заявил президент Украины Владимир Зеленский в Станице Луганской.
Зеленский потребовал расшифровать каждый пункт Минских соглашений
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«Мы хотим расшифровки каждого пункта «Минска», тогда мы знаем или будем видеть — в состоянии мы это выполнить или не в состоянии, как мы это будем выполнять, кто ответственный», — цитирует украинского лидера korrespondent.net.

Ранее вице-премьер страны Алексей Резников заявил, что договорённости во многом уже неактуальны.

В Кремле отметили, что Москву настораживают такие заявления. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, эта «очень опасная тенденция» может «существенно отбросить по времени от момента урегулирования ситуации» в Донбассе.

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