Зеленский потребовал расшифровать каждый пункт Минских соглашений
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«Мы хотим расшифровки каждого пункта «Минска», тогда мы знаем или будем видеть — в состоянии мы это выполнить или не в состоянии, как мы это будем выполнять, кто ответственный», — цитирует украинского лидера korrespondent.net.
Ранее вице-премьер страны Алексей Резников заявил, что договорённости во многом уже неактуальны.
В Кремле отметили, что Москву настораживают такие заявления. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, эта «очень опасная тенденция» может «существенно отбросить по времени от момента урегулирования ситуации» в Донбассе.