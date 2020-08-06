Лукашенко рассказал о задержанных «с американскими паспортами»

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В преддверии выборов в Белоруссии было задержано немало людей, в том числе те, кто имел американские паспорта. Об этом рассказал белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе совещания по обеспечению безопасности избирательной кампании.
Лукашенко рассказал о задержанных «с американскими паспортами»
  • Reuters

По словам главы государства, в стране уже задержано немало людей, которые «ставили перед собой целью дестабилизировать обстановку».

«Известны имена, фамилии, адреса, пароли, явки. До чудес иногда доходит. Средства массовой информации настораживают нас, что нас тут хотят захватить американцы, натовцы. Некоторых людей задержали с американскими паспортами, женатых на американках, работающих в Госдепе», — сказал он.

Он добавил, что при этом «со штыками наперевес их защищают российские руководители».

Кроме того, Лукашенко заявил, что против Белоруссии ведётся гибридная война и нужно быть готовыми к «пакостям с любой стороны».

Стенограмма совещания опубликована пресс-службой президента.

В конце июля стало известно о задержании в Белоруссии 33 россиян, которых подозревают в подготовке массовых беспорядков.

Как подчёркивали в МИД России, вина задержанных ничем не доказана, они должны вернуться на родину.

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