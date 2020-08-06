Лукашенко заявил о гибридной войне против Белоруссии
- Reuters
Как отметил президент, многих провокаторов удалось задержать благодаря бдительности граждан.
«Честно признаюсь (и, наверное, вы мне нового не скажете): мы не знаем, на что они способны», — цитирует БЕЛТА главу государства.
По его словам, Минск не может определить, откуда конкретно исходит угроза.
«Или это американцы с натовцами, или с Украины нас кто-то поджимает, или нас восточные братья так сильно «любят» — мы даже не знаем. Идёт гибридная война против Беларуси, и мы должны ждать пакостей с любой стороны», — добавил он.
Ранее Лукашенко заявил, что не позволит «разжечь костёр» в центре Минска 9—10 августа.
Выборы президента Белоруссии состоятся 9 августа. ЦИК зарегистрировала пять кандидатов на пост главы государства.