Лукашенко заявил о гибридной войне против Белоруссии

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В отношении Белоруссии идёт гибридная война, необходимо быть готовыми к «пакостям с любой стороны», заявил белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе совещания по обеспечению безопасности избирательной кампании.
Лукашенко заявил о гибридной войне против Белоруссии
  • Reuters

Как отметил президент, многих провокаторов удалось задержать благодаря бдительности граждан.

«Честно признаюсь (и, наверное, вы мне нового не скажете): мы не знаем, на что они способны», — цитирует БЕЛТА главу государства.

По его словам, Минск не может определить, откуда конкретно исходит угроза.

«Или это американцы с натовцами, или с Украины нас кто-то поджимает, или нас восточные братья так сильно «любят» — мы даже не знаем. Идёт гибридная война против Беларуси, и мы должны ждать пакостей с любой стороны», — добавил он.

Ранее Лукашенко заявил, что не позволит «разжечь костёр» в центре Минска 9—10 августа.

Выборы президента Белоруссии состоятся 9 августа. ЦИК зарегистрировала пять кандидатов на пост главы государства.

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