Лукашенко пообещал не допустить «костра» в центре Минска из-за выборов

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не допустит «разжечь костёр» в центре Минска 9—10 августа.
Лукашенко пообещал не допустить «костра» в центре Минска из-за выборов
  • Reuters

По его словам, некоторые «продолжают людей звать на «майдан».

«Не дай бог, мы разожжём костёр в центре Минска и будем разбрасывать головёшки по всему Минску. Этого мы допустить не можем и не допустим», — цитирует Лукашенко издание издание «СБ.Беларусь сегодня».

Ранее он рассказал о поступающей ему информации, что в стране «не везде хотят спокойно провести президентские выборы», и поручил обеспечить безопасность на участках.

Выборы белорусского лидера пройдут 9 августа. Центризбирком зарегистрировал пять кандидатов на пост главы государства.

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