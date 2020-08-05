Медведев оценил текущие отношения России и Белоруссии

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что отношения Москвы и Минска и интеграция стали мелкой разменной монетой в ходе избирательной кампании в Белоруссии.

«Мы, конечно, не можем не видеть, что сегодня российско-белорусские отношения — я даже больше скажу — Союзное государство, интеграция — стали мелкой разменной монетой в ходе избирательной кампании», — приводит РИА Новости слова Медведева.

В июне президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с премьер-министром России Михаилом Мишустиным в Минске заявил, что белорусская земля останется родной для русского человека, и отметил, что Белоруссия «никуда не собирается».

29 июля государственное белорусское агентство БЕЛТА сообщило о задержании в Белоруссии 33 россиян. 30 июля стало известно, что задержанных подозревают в подготовке массовых беспорядков.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ожидают, что задержанных в Белоруссии россиян в ближайшее время отпустят на свободу.