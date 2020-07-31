Минск передал Киеву список задержанных россиян

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что белорусская сторона передала украинской список задержанных в республике россиян, в Киеве проверят их на предмет участия в боевых действиях в Донбассе.

«Список задержанных Белоруссией граждан мы получили, и МИД Белоруссии обратился к нам с просьбой передать указанный документ компетентным органам Украины для проверки на предмет совершения указанными лицами преступлений в нашем государстве и участия в военных действиях», — приводит РИА Новости слова Кулебы.

По его словам, украинские правоохранители активно работают над списком.

Ранее в пресс-службе украинского лидера Владимира Зеленского заявили, что Киев ведёт консультации с Минском по поводу задержанных в Белоруссии 33 россиян.

29 июля государственное белорусское агентство БЕЛТА сообщило о задержании в Белоруссии 33 россиян. 30 июля стало известно, что задержанных подозревают в подготовке массовых беспорядков.

Министерство иностранных дел России требует допустить к задержанным в Белоруссии россиянам консульских сотрудников. В МИД также призвали Минск отказаться от нагнетания «ненужных негативных эмоций» в преддверии президентских выборов.