Украина ведёт консультации с Белоруссией по поводу задержанных россиян

Короткая ссылка
Киев ведёт консультации с Минском по поводу задержанных в Белоруссии 33 россиян, сообщили в пресс-службе украинского лидера Владимира Зеленского.
Украина ведёт консультации с Белоруссией по поводу задержанных россиян
  • Pixabay

«Украина будет настаивать на экстрадиции всех лиц, причастных к военным преступлениям на временно оккупированной территории и в отношении которых Служба безопасности Украины собрала достаточно доказательств», — говорится в сообщении офиса Зеленского.

29 июля государственное белорусское агентство БЕЛТА сообщило о задержании в Белоруссии 33 россиян. 30 июля стало известно, что задержанных подозревают в подготовке массовых беспорядков.

После этого в МИД Украины заявили, что правоохранительные органы страны могут запросить экстрадицию задержанных.

Как отметил российский посол Дмитрий Мезенцев, Россия ожидает от Белоруссии доказательств, подтверждающих обоснованность задержания российских граждан.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить