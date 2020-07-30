Украина ведёт консультации с Белоруссией по поводу задержанных россиян
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«Украина будет настаивать на экстрадиции всех лиц, причастных к военным преступлениям на временно оккупированной территории и в отношении которых Служба безопасности Украины собрала достаточно доказательств», — говорится в сообщении офиса Зеленского.
29 июля государственное белорусское агентство БЕЛТА сообщило о задержании в Белоруссии 33 россиян. 30 июля стало известно, что задержанных подозревают в подготовке массовых беспорядков.
После этого в МИД Украины заявили, что правоохранительные органы страны могут запросить экстрадицию задержанных.
Как отметил российский посол Дмитрий Мезенцев, Россия ожидает от Белоруссии доказательств, подтверждающих обоснованность задержания российских граждан.