Украина ведёт консультации с Белоруссией по поводу задержанных россиян

Киев ведёт консультации с Минском по поводу задержанных в Белоруссии 33 россиян, сообщили в пресс-службе украинского лидера Владимира Зеленского.

«Украина будет настаивать на экстрадиции всех лиц, причастных к военным преступлениям на временно оккупированной территории и в отношении которых Служба безопасности Украины собрала достаточно доказательств», — говорится в сообщении офиса Зеленского.

29 июля государственное белорусское агентство БЕЛТА сообщило о задержании в Белоруссии 33 россиян. 30 июля стало известно, что задержанных подозревают в подготовке массовых беспорядков.

После этого в МИД Украины заявили, что правоохранительные органы страны могут запросить экстрадицию задержанных.

Как отметил российский посол Дмитрий Мезенцев, Россия ожидает от Белоруссии доказательств, подтверждающих обоснованность задержания российских граждан.