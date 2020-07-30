Москва ждёт от Минска доказательств обоснованности задержания россиян

Россия ожидает от Белоруссии доказательств, подтверждающих обоснованность задержания в республике российских граждан и предъявленных им обвинений.

Об этом заявил российский посол в Белоруссии.

«Ожидаем от компетентных органов Республики Беларусь доказательной информации, подтверждающей обоснованность проведённого задержания российских граждан и предъявленных им обвинений по ряду статей Уголовного кодекса РБ, как и возбуждения уголовного дела, о котором объявлено 30 июля», — говорится в его сообщении.

Как ранее заявил Мезенцев, трактовка некоторыми СМИ факта нахождения задержанных россиян в Белоруссии как попытки вмешательства во внутренние дела республики безосновательна.

Он также не исключил, что задержанные граждане работают в ЧОП.

29 июля государственное белорусское агентство БЕЛТА сообщило о задержании в Белоруссии 33 россиян. 30 июля стало известно, что задержанных подозревают в подготовке массовых беспорядков.