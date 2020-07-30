Посол допустил, что задержанные в Белоруссии россияне работают в ЧОПе

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Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев не исключил, что задержанные в республике россияне могут являться сотрудниками частного охранного предприятия.
Посол допустил, что задержанные в Белоруссии россияне работают в ЧОПе
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

«Основанием для их приезда в страну явился заключённый контракт с одной из коммерческих фирм, которая зарегистрирована здесь, в Беларуси, а каждый из приехавших россиян имел с этим предприятием заключённый трудовой договор», — говорится в сообщении дипломата.

Он отметил, что, по информации, «которую ещё предстоит уточнить», россияне могут являться сотрудниками ЧОПа, который по контракту «призван обеспечивать охрану энергетической инфраструктуры и ресурсов за рубежом».

Как ранее заявил Мезенцев, трактовка некоторыми СМИ факта нахождения задержанных россиян в Белоруссии как попытки вмешательства во внутренние дела республики безосновательна.

29 июля государственное белорусское агентство БЕЛТА сообщило о задержании в Белоруссии 33 россиян.

В Кремле рассчитывают, что права задержанных будут соблюдаться в полной мере.

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