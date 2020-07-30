Посол допустил, что задержанные в Белоруссии россияне работают в ЧОПе
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- РИА Новости
«Основанием для их приезда в страну явился заключённый контракт с одной из коммерческих фирм, которая зарегистрирована здесь, в Беларуси, а каждый из приехавших россиян имел с этим предприятием заключённый трудовой договор», — говорится в сообщении дипломата.
Он отметил, что, по информации, «которую ещё предстоит уточнить», россияне могут являться сотрудниками ЧОПа, который по контракту «призван обеспечивать охрану энергетической инфраструктуры и ресурсов за рубежом».
Как ранее заявил Мезенцев, трактовка некоторыми СМИ факта нахождения задержанных россиян в Белоруссии как попытки вмешательства во внутренние дела республики безосновательна.
29 июля государственное белорусское агентство БЕЛТА сообщило о задержании в Белоруссии 33 россиян.
В Кремле рассчитывают, что права задержанных будут соблюдаться в полной мере.