Посол прокомментировал ситуацию с задержанными в Белоруссии россиянами

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Посол России в Минске Дмитрий Мезенцев считает безосновательными сообщения о якобы вмешательстве задержанных в Белоруссии россиян во внутреннюю политику республики.
Посол прокомментировал ситуацию с задержанными в Белоруссии россиянами
  • РИА Новости

«Трактовка рядом средств массовой информации факта задержания российских граждан на территории Беларуси как попытки вмешательства во внутренние дела республики не имеет под собой никаких оснований», — говорится в сообщении дипломата.

Он указывает, что россияне прибыли в санаторий «Белорусочка» под Минском из-за опоздания на транзитный рейс в третью страну.

«Они намеревались вылететь из Минска 25 июля и не полагали находиться в республике сколь бы то ни было продолжительное время, а много позднее планировали вернуться в российскую столицу из другого государства также самолётом, минуя территорию Беларуси», — отметил посол.

Ранее в СК Белоруссии заявили, что задержанных в Белоруссии россиян подозревают в подготовке массовых беспорядков.

В свою очередь, в Кремле рассчитывают, что права задержанных граждан России будут соблюдаться в полной мере.

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