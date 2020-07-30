Посол прокомментировал ситуацию с задержанными в Белоруссии россиянами
- РИА Новости
«Трактовка рядом средств массовой информации факта задержания российских граждан на территории Беларуси как попытки вмешательства во внутренние дела республики не имеет под собой никаких оснований», — говорится в сообщении дипломата.
Он указывает, что россияне прибыли в санаторий «Белорусочка» под Минском из-за опоздания на транзитный рейс в третью страну.
«Они намеревались вылететь из Минска 25 июля и не полагали находиться в республике сколь бы то ни было продолжительное время, а много позднее планировали вернуться в российскую столицу из другого государства также самолётом, минуя территорию Беларуси», — отметил посол.
Ранее в СК Белоруссии заявили, что задержанных в Белоруссии россиян подозревают в подготовке массовых беспорядков.
В свою очередь, в Кремле рассчитывают, что права задержанных граждан России будут соблюдаться в полной мере.