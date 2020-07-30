Посол прокомментировал ситуацию с задержанными в Белоруссии россиянами

Посол России в Минске Дмитрий Мезенцев считает безосновательными сообщения о якобы вмешательстве задержанных в Белоруссии россиян во внутреннюю политику республики.

«Трактовка рядом средств массовой информации факта задержания российских граждан на территории Беларуси как попытки вмешательства во внутренние дела республики не имеет под собой никаких оснований», — говорится в сообщении дипломата.

Он указывает, что россияне прибыли в санаторий «Белорусочка» под Минском из-за опоздания на транзитный рейс в третью страну.

«Они намеревались вылететь из Минска 25 июля и не полагали находиться в республике сколь бы то ни было продолжительное время, а много позднее планировали вернуться в российскую столицу из другого государства также самолётом, минуя территорию Беларуси», — отметил посол.

Ранее в СК Белоруссии заявили, что задержанных в Белоруссии россиян подозревают в подготовке массовых беспорядков.

В свою очередь, в Кремле рассчитывают, что права задержанных граждан России будут соблюдаться в полной мере.