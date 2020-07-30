В СБУ заявили о планах запросить экстрадицию задержанных в Белоруссии

Служба безопасности Украины будет инициировать экстрадицию задержанных в Белоруссии.

«СБУ будет инициировать вопрос экстрадиции задержанных в Белоруссии боевиков», — приводит Интерфакс-Украина сообщение пресс-центра СБУ.

Ранее в МИД Украины заявили, что правоохранительные органы страны могут запросить экстрадицию задержанных в Белоруссии россиян.

Как отметили в министерстве, основанием для этого являются сообщения СМИ о том, что среди задержанных якобы есть люди, участвовавшие в вооружённом конфликте в Донбассе.

29 июля государственное белорусское агентство БЕЛТА сообщило о задержании в Белоруссии 33 россиян. Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев прокомментировал эту информацию.