ЕК выделит €2,9 млн на развитие гражданского общества в Таджикистане

Европейская комиссия (ЕК) намерена выделить €2,9 млн на поддержку работы организаций гражданского общества в Таджикистане. Об этом говорится в описании тендера, с которым ознакомился RT.

«Глобальная цель данного конкурса заявок — поддержать вклад организаций гражданского общества в повышение качества управления, подотчётности и инклюзивного процесса принятия решений», — уточняется в тексте.



Отмечается, что конкурс проводится в соответствии с приоритетами Плана ЕС по взаимодействию с гражданским обществом в Таджикистане на 2018—2020 годы и ориентируется на Повестку дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.

Согласно описанию тендера, в задачи будущих подрядчиков войдёт оказание содействия организациям гражданского общества в «расширении возможностей молодёжи», а также в «поддержке людей с ограниченными возможностями».

В частности, предполагается проведение работы по защите прав граждан с ограниченными возможностями, подключение их к активной социальной жизни.

Кроме того, в рамках европейской инициативы запланированы мероприятия по вовлечению молодёжи в общественную, политическую и экономическую жизнь с продвижением их участия в процессе принятия решений.

В целом на реализацию программы будет выделено €2,9 млн.

Подать заявку на участие в конкурсе могут некоммерческие неправительственные организации, учреждённые на территории стран Европейского союза или в Республике Таджикистан.

Ранее сообщалось о планах Еврокомиссии выделить до €12,5 млн на укрепление гражданского общества на Украине.

Инициатива предполагала работу по улучшению ситуации в области управления, прав человека и культурного развития в стране.