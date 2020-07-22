Россия отправила в Киргизию медработников для борьбы с коронавирусом

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Самолёт российского Минобороны доставил в Киргизию медицинское оборудование и шесть бригад медработников для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Россия отправила в Киргизию медработников для борьбы с коронавирусом
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«Двадцать второго июля самолётом Ил-76 военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил России с аэродрома Чкаловский (Московская область) на аэродром Кант (Киргизская Республика) осуществлена доставка медицинского имущества и шести врачебно-сестринских бригад лечебных учреждений Минобороны России», — приводит РИА Новости сообщение.

В оборонном ведомстве уточнили, что в Киргизию отправились 19 медработников, среди которых военные реаниматологи и инфекционисты.

Они помогут в диагностике и лечении больных коронавирусом, а также поделятся опытом в предупреждении распространения COVID-19.

Ранее премьер-министр Киргизии Кубатбек Боронов поблагодарил делегацию Роспотребнадзора за помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией

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