Путин провёл переговоры с президентом Киргизии

Российский лидер Владимир Путин провёл телефонный разговор с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым.

Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Отмечается, что «с учётом ранее направленного поздравления с успешным проведением голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию России президент Киргизии особо подчеркнул важное значение итогов волеизъявления российских граждан для поступательного социально-экономического развития страны и укрепления её суверенитета».

Помимо этого стороны затронули «ряд актуальных тем двустороннего сотрудничества в торгово-экономической области, а также вопросы оказываемой Россией помощи в деле борьбы против распространения коронавирусной инфекции».

«Условлено о продолжении взаимодействия на этом направлении», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Путин провёл переговоры с лидерами Индии, Таджикистана, Азербайджана, Казахстана и Узбекистана.