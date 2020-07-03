Путин провёл переговоры с президентом Киргизии

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Российский лидер Владимир Путин провёл телефонный разговор с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым.
Путин провёл переговоры с президентом Киргизии
  • © Михаил Климентьев
  • РИА Новости

Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Отмечается, что «с учётом ранее направленного поздравления с успешным проведением голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию России президент Киргизии особо подчеркнул важное значение итогов волеизъявления российских граждан для поступательного социально-экономического развития страны и укрепления её суверенитета».

Помимо этого стороны затронули «ряд актуальных тем двустороннего сотрудничества в торгово-экономической области, а также вопросы оказываемой Россией помощи в деле борьбы против распространения коронавирусной инфекции».

«Условлено о продолжении взаимодействия на этом направлении», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Путин провёл переговоры с лидерами Индии, Таджикистана, Азербайджана, Казахстана и Узбекистана.

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