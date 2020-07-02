Путин провёл переговоры с лидерами ряда стран

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Российский президент Владимир Путин провёл переговоры с лидерами Индии, Таджикистана, Азербайджана, Казахстана и Узбекистана. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Путин провёл переговоры с лидерами ряда стран
  • РИА Новости

Он рассказал, что «сегодня весьма интенсивный трафик телефонных разговоров международных у президента».

Песков сообщил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе разговора поздравил Путина «с весьма успешным голосованием, которое завершилось накануне, по поправкам к Конституции».

Кроме этого, как сообщил пресс-секретарь, они обсудили двусторонние вопросы, также «отдельные были телефонные разговоры с президентами Узбекистана, Казахстана, Таджикистана, Азербайджана».

«В первую очередь, конечно, речь шла о поздравлении Владимира Путина с завершившимся успешным голосованием», — цитирует РИА Новости Пескова.

Ранее сообщалось, что ЦИК представила итоги голосования по поправкам к Конституции после обработки 100% протоколов.

В МВД России сообщили, что правонарушений, способных повлиять на итоги голосования по поправкам, не допущено.

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