Путин провёл переговоры с лидерами ряда стран
- РИА Новости
Он рассказал, что «сегодня весьма интенсивный трафик телефонных разговоров международных у президента».
Песков сообщил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе разговора поздравил Путина «с весьма успешным голосованием, которое завершилось накануне, по поправкам к Конституции».
Кроме этого, как сообщил пресс-секретарь, они обсудили двусторонние вопросы, также «отдельные были телефонные разговоры с президентами Узбекистана, Казахстана, Таджикистана, Азербайджана».
«В первую очередь, конечно, речь шла о поздравлении Владимира Путина с завершившимся успешным голосованием», — цитирует РИА Новости Пескова.
Ранее сообщалось, что ЦИК представила итоги голосования по поправкам к Конституции после обработки 100% протоколов.
В МВД России сообщили, что правонарушений, способных повлиять на итоги голосования по поправкам, не допущено.