МВД не зафиксировало способных повлиять на итоги голосования нарушений
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- РИА Новости
Заявление Волк опубликовано на сайте МВД России.
Она сообщила, что 1 июля на участках для голосования во всех регионах России «несли службу 185 тыс. сотрудников органов внутренних дел, а также военнослужащие Росгвардии».
Отмечается, что «им оказывали содействие работники частных охранных организаций и представители общественных формирований правоохранительной направленности».
«В результате принятых мер правонарушений, способных повлиять на итоги общероссийского голосования, не допущено», — заявила Волк.
Она добавила, что после закрытия участков для голосования полицейские «обеспечили безопасную транспортировку бюллетеней в территориальные избирательные комиссии».
Ранее сообщалось, что ЦИК представила итоги голосования по поправкам к Конституции после обработки 100% протоколов.
За принятие поправок проголосовали 77,92%, против — 21,27%.