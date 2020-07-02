МВД не зафиксировало способных повлиять на итоги голосования нарушений

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Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что правонарушений, способных повлиять на итоги голосования по поправкам к Конституции, не допущено.
МВД не зафиксировало способных повлиять на итоги голосования нарушений
  • © Алексей Сухоруков
  • РИА Новости

Заявление Волк опубликовано на сайте МВД России.

Она сообщила, что 1 июля на участках для голосования во всех регионах России «несли службу 185 тыс. сотрудников органов внутренних дел, а также военнослужащие Росгвардии».

Отмечается, что «им оказывали содействие работники частных охранных организаций и представители общественных формирований правоохранительной направленности».

«В результате принятых мер правонарушений, способных повлиять на итоги общероссийского голосования, не допущено», — заявила Волк.

Она добавила, что после закрытия участков для голосования полицейские «обеспечили безопасную транспортировку бюллетеней в территориальные избирательные комиссии».

Ранее сообщалось, что ЦИК представила итоги голосования по поправкам к Конституции после обработки 100% протоколов.

За принятие поправок проголосовали 77,92%, против — 21,27%.

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