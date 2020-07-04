Премьер Киргизии поблагодарил Россию за помощь в борьбе с коронавирусом

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Премьер-министр Киргизии Кубатбек Боронов поблагодарил делегацию Роспотребнадзора за помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Премьер Киргизии поблагодарил Россию за помощь в борьбе с коронавирусом
  • Reuters

«Хочу поблагодарить российскую сторону за оказываемую гуманитарную и консультационную помощь. Мы придаём важное значение сотрудничеству с Россией, где наблюдаются позитивные результаты в борьбе с коронавирусной инфекцией и идёт спад числа заражённых», — цитирует РИА Новости Боронова.

В свою очередь, глава делегации, заместитель руководителя Роспотребнадзора Вячеслав Смоленский сообщил, что делегация прибыла для того, «чтобы поделиться своим опытом, проконсультировать своих коллег по ряду вопросов».

«За два дня около 100 киргизских специалистов получили консультации по мониторингу инфекции, организации лечебных процессов и лабораторных работ», — отметил он.

Ранее сообщалось, что российский лидер Владимир Путин провёл телефонный разговор с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым.

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