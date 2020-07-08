В Госдуме не исключили серьёзных мер в ответ на запрет RT в Литве

Решение запретить в Литве вещание телеканала RT может повлечь за собой «серьёзные ответные меры», заявил RT зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Это произвол, что делают прибалтийские республики. При явном настрое большинства населения в сторону России они творят беспредел в угоду своим покровителям... Жалко только тех граждан прибалтийских республик, которые относятся к нам так, как и положено», — заявил депутат.

По мнению парламентария, такое решение может повлечь за собой «серьёзные ответные меры».

Ранее Литовская комиссия по радио и телевидению постановила запретить в Литве трансляцию телеканала RT.

30 июня трансляцию семи каналов группы RT запретили в Латвии. Под запрет подпали телеканалы RT, RT HD, RT Arabic, RT Spanish, RT Documentary HD, RT Documentary, RT TV.