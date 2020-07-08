В Госдуме не исключили серьёзных мер в ответ на запрет RT в Литве

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Кирилл Горшенин
Решение запретить в Литве вещание телеканала RT может повлечь за собой «серьёзные ответные меры», заявил RT зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
В Госдуме не исключили серьёзных мер в ответ на запрет RT в Литве
  • РИА Новости

«Это произвол, что делают прибалтийские республики. При явном настрое большинства населения в сторону России они творят беспредел в угоду своим покровителям... Жалко только тех граждан прибалтийских республик, которые относятся к нам так, как и положено», — заявил депутат.

По мнению парламентария, такое решение может повлечь за собой «серьёзные ответные меры».

Ранее Литовская комиссия по радио и телевидению постановила запретить в Литве трансляцию телеканала RT.

30 июня трансляцию семи каналов группы RT запретили в Латвии. Под запрет подпали телеканалы RT, RT HD, RT Arabic, RT Spanish, RT Documentary HD, RT Documentary, RT TV.

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