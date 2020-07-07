Симоньян прокомментировала возможность запрета RT в Эстонии

Главный редактор RT Маргарита Симоньян прокомментировала возможность запрета на вещание телеканала RT в Эстонии вслед за Латвией.

«Спустя почти неделю к акции по защите испано- и арабоязычного населения от RT присоединилась Эстония. Теперь наш канал могут запретить и там. Вслед за Латвией и Литвой. ЧТД», — заявила Симоньян.

Ранее глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что одобряет решение властей Латвии ввести запрет на вещание семи каналов RT. По его словам, в Эстонии проанализируют эффективность подобной меры в качестве «реализации финансовых санкций».

30 июня Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) Латвии решил запретить трансляцию в стране семи телеканалов группы RT, согласно установленным Советом ЕС санкциям.

Под запрет попали телеканалы RT, RT HD, RT Arabic, RT Spanish, RT Documentary HD, RT Documentary, RT TV.

2 июля в МИД Литвы заявили, что подведомственной парламенту комиссии по радио и телевидению будет рекомендовано запретить трансляцию телеканалов группы RT.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала запрет вещания RT в Латвии зачисткой информационного пространства.