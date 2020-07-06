В Госдуме оценили заявление главы ВМС Украины о России

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Полина Полетаева
Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в беседе с RT прокомментировал заявление командующего ВМС Украины Алексея Неижпапа о том, что Военно-морские силы страны готовятся к полномасштабной конфронтации с Россией.
В Госдуме оценили заявление главы ВМС Украины о России
  • РИА Новости

«Судя по тому, что мы регулярно наблюдаем в пространстве украинской политики, очень часто люди на заданных сверху трендах делают разного рода странные, не соответствующие реалиям заявления. Это потому лишь, что воинственная риторика антироссийского характера — это то, что соответствует интересам узкого круга политической элиты, ориентированной на Запад и вместе с Западом провоцирующей осложнение отношений между двумя братскими народами», — считает депутат.

Ранее на Украине заявили о подготовке к полномасштабной конфронтации с Россией.

В конце июня бывший украинский министр транспорта и инфраструктуры Евгений Червоненко в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что Киев никогда не сможет победить Москву в случае войны.

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