Экс-министр Украины заявил об отсутствии шансов победить Россию

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Бывший министр транспорта и инфраструктуры Украины Евгений Червоненко в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что Украина никогда не сможет победить Россию в случае войны.
Экс-министр Украины заявил об отсутствии шансов победить Россию
  • Reuters

«Война это не выход, тем более с Россией, никогда мы её не победим. Я просто математически могу доказать — формулами, просто по математике», — заявил он.

При этом Червоненко выразил уверенность, что Киев «даже сегодня» мог бы «достойно, без унижений, взаимовыгодно, ни капли украинских интересов не теряя», прийти к консенсусу с Москвой.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия «не поругалась с Украиной», у неё «разошлись взгляды» с теми, кто находится у власти в этой стране.

Российский лидер также выразил уверенность, что визит украинского руководства в Москву неизбежно состоится, это вопрос времени.

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