Экс-министр Украины заявил об отсутствии шансов победить Россию
- Reuters
«Война это не выход, тем более с Россией, никогда мы её не победим. Я просто математически могу доказать — формулами, просто по математике», — заявил он.
При этом Червоненко выразил уверенность, что Киев «даже сегодня» мог бы «достойно, без унижений, взаимовыгодно, ни капли украинских интересов не теряя», прийти к консенсусу с Москвой.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия «не поругалась с Украиной», у неё «разошлись взгляды» с теми, кто находится у власти в этой стране.
Российский лидер также выразил уверенность, что визит украинского руководства в Москву неизбежно состоится, это вопрос времени.