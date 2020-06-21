Путин назвал неизбежным визит руководства Украины в Москву

Российский президент Владимир Путин считает, что визит украинского руководства в Москву неизбежно состоится, это вопрос времени. Об этом он сказал в интервью телеканалу «Россия 1».

«Я думаю, что это неизбежно. Конечно, это произойдёт, вопрос — когда. Но мы подождём», — приводит ТАСС ответ Путина на соответствующий вопрос.

Также Путин заявил, что Россия «не поругалась с Украиной», у неё «разошлись взгляды» с теми, кто находится у власти в этой стране.

Он отметил, что украинцы останутся братским народом для России на века.

Ранее Путин заявил, что высказывания украинского президента Владимира Зеленского о Великой Отечественной войне могут негативно сказаться на отношениях Москвы и Киева.

В январе Зеленский возложил на Советский Союз часть вины за развязывание Второй мировой войны.