Путин назвал неизбежным визит руководства Украины в Москву

Короткая ссылка
Российский президент Владимир Путин считает, что визит украинского руководства в Москву неизбежно состоится, это вопрос времени. Об этом он сказал в интервью телеканалу «Россия 1».
Путин назвал неизбежным визит руководства Украины в Москву
  • РИА Новости

«Я думаю, что это неизбежно. Конечно, это произойдёт, вопрос — когда. Но мы подождём», — приводит ТАСС ответ Путина на соответствующий вопрос.

Также Путин заявил, что Россия «не поругалась с Украиной», у неё «разошлись взгляды» с теми, кто находится у власти в этой стране.

Он отметил, что украинцы останутся братским народом для России на века.

Ранее Путин заявил, что высказывания украинского президента Владимира Зеленского о Великой Отечественной войне могут негативно сказаться на отношениях Москвы и Киева.

В январе Зеленский возложил на Советский Союз часть вины за развязывание Второй мировой войны. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить