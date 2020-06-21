Путин назвал неизбежным визит руководства Украины в Москву
- РИА Новости
«Я думаю, что это неизбежно. Конечно, это произойдёт, вопрос — когда. Но мы подождём», — приводит ТАСС ответ Путина на соответствующий вопрос.
Также Путин заявил, что Россия «не поругалась с Украиной», у неё «разошлись взгляды» с теми, кто находится у власти в этой стране.
Он отметил, что украинцы останутся братским народом для России на века.
Ранее Путин заявил, что высказывания украинского президента Владимира Зеленского о Великой Отечественной войне могут негативно сказаться на отношениях Москвы и Киева.
В январе Зеленский возложил на Советский Союз часть вины за развязывание Второй мировой войны.