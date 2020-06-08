Украинские военные эксперты рассказали о способе «ударить» по Сибири

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Американские стратегические бомбардировщики B-52H Stratofortress способны «нанести удар» по России, не заходя на защищаемую ЗРК С-400 «Триумф» территорию, говорится в статье на сайте украинского консалтингового агентства Defense Express.
Украинские военные эксперты рассказали о способе «ударить» по Сибири
  • © Reuters

По мнению экспертов, дальности пуска установленных на судне крылатых ракет (980 км и 1,2 тыс. км) «достаточно для атаки на основные стратегические объекты России в Арктике и части Сибири».

«Пуск этих крылатых ракет возможно осуществлять даже без входа в зону действия новейшего российского ЗРК С-400. Дальность обнаружения этой системы указана 600 км, а уничтожение целей — 400 км», — указывается в материале.

Так в компании прокомментировали недавний полёт B-52H над Арктикой. Как отмечается в сообщении Европейского командования ВС США, четыре бомбардировщика, вылетев с базы в Северной Дакоте, пролетели над Северным Ледовитым океаном и морем Лаптевых.

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