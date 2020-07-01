Вирусолог прокомментировал ситуацию в Казахстане

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолий Альтштейн прокомментировал ситуацию в Казахстане.

«Уровень эпидемиологических мероприятий может быть разным, какой будет введён в Казахстане, неизвестно. Я думаю, что масштаб проблемы у них не такой большой, поэтому ничего не будут закрывать», — заявил он в беседе с Newinform.

По его словам, заболеваемость в Казахстане сравнительно небольшая, но правильно, что в стране беспокоятся.

Как считает Альтштейн, принимать меры, безусловно, нужно.

Ранее сообщалось, что в Казахстане предложили ввести двухнедельный карантин.

Депутат Госдумы, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко в беседе с НСН прокомментировал заявление гендиректора Всемирной организации здравоохранения Тедроса Адханома Гебрейесуса о том, что на глобальном уровне распространение пандемии коронавируса ускоряется.