Онищенко прокомментировал сообщения об ускорении пандемии в мире

Депутат Госдумы, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко прокомментировал заявление гендиректора Всемирной организации здравоохранения Тедроса Адханома Гебрейесуса о том, что на глобальном уровне распространение пандемии коронавируса ускоряется.

«Если обратить пристальное внимание на Южное полушарие, то в Чили интенсивность эпидпроцесса самая высокая — 439 смертей на 100 тыс. заболевших, в Перу — 856 на 100 тыс. И число заболевших и в этих странах, и в Бразилии растёт», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, необходимо проявлять максимальную аккуратность, требовать соблюдения социального дистанцирования и масочного режима.

Ранее Гебрейесус анонсировал совещание экспертов для оценки прогресса в исследованиях и для выработки приоритетов в противодействии COVID-19 на новом этапе.

В мае депутат Госдумы врач-психиатр Борис Менделевич прокомментировал в беседе с ФАН необходимость масштабного тестирования населения России на коронавирус.