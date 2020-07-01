В Казахстане предложили ввести двухнедельный карантин
- РИА Новости
«Правительство представило план введения карантина с 5 июля сроком на 14 дней (возможно продление). Завтра после заседания МВК (межведомственной комиссии. — RT) министр здравоохранения выступит с разъяснениями», — написал Токаев в Twitter.
Ранее Токаев поручил госкомиссии по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 проработать и представить ему предложения по введению жёсткого карантина в стране.
Также Токаев заявлял, что около 15 руководителей органов власти в Казахстане заболели коронавирусом.