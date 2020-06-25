Токаев прокомментировал ситуацию с коронавирусом в Казахстане

Около 15 руководителей органов власти в Казахстане заболели коронавирусом, сообщил президент страны Касым-Жомарт Токаев.

«Заболели около 15 человек из числа руководителей различных органов власти», — цитирует Токаева агентство «Казинформ».

По его словам, пандемия коронавируса изменила привычный уклад жизни не только в Казахстане, но и во всём мире.

Он также добавил, что рассуждения о том, что правительство Казахстана утратило контроль за распространением коронавируса, не соответствуют действительности.

Ранее стало известно, что, по данным на 24 июня, общее число случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Казахстане достигло 18 765.