Токаев поручил проработать возможность введения жёсткого карантина

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил госкомиссии по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 проработать и представить ему предложения по введению жёсткого карантина в стране.
Токаев поручил проработать возможность введения жёсткого карантина
  • РИА Новости

«С целью принятия экстренных мер по стабилизации текущей эпидемиологической ситуации поручаю госкомиссии в двухдневный срок проработать и внести мне предложение по вопросу введения жёсткого карантина по аналогии с тем, который действовал в марте — мае текущего года», — приводит РИА Новости слова Токаева.

Он также отметил, что госкомиссия должна обеспечить централизованный контроль распределения критических ресурсов.

Ранее Токаев заявил, что около 15 руководителей органов власти в Казахстане заболели коронавирусом.

Также сообщалось, что в городе Байконур в Казахстане ввели комендантский час и режим самоизоляции из-за распространения коронавируса.

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