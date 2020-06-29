Токаев поручил проработать возможность введения жёсткого карантина
- РИА Новости
«С целью принятия экстренных мер по стабилизации текущей эпидемиологической ситуации поручаю госкомиссии в двухдневный срок проработать и внести мне предложение по вопросу введения жёсткого карантина по аналогии с тем, который действовал в марте — мае текущего года», — приводит РИА Новости слова Токаева.
Он также отметил, что госкомиссия должна обеспечить централизованный контроль распределения критических ресурсов.
Ранее Токаев заявил, что около 15 руководителей органов власти в Казахстане заболели коронавирусом.
Также сообщалось, что в городе Байконур в Казахстане ввели комендантский час и режим самоизоляции из-за распространения коронавируса.