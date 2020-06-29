Токаев поручил проработать возможность введения жёсткого карантина

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил госкомиссии по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 проработать и представить ему предложения по введению жёсткого карантина в стране.

«С целью принятия экстренных мер по стабилизации текущей эпидемиологической ситуации поручаю госкомиссии в двухдневный срок проработать и внести мне предложение по вопросу введения жёсткого карантина по аналогии с тем, который действовал в марте — мае текущего года», — приводит РИА Новости слова Токаева.

Он также отметил, что госкомиссия должна обеспечить централизованный контроль распределения критических ресурсов.

Ранее Токаев заявил, что около 15 руководителей органов власти в Казахстане заболели коронавирусом.

Также сообщалось, что в городе Байконур в Казахстане ввели комендантский час и режим самоизоляции из-за распространения коронавируса.