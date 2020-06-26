Байконур перевели на комендантский час и самоизоляцию

В городе Байконур в Казахстане ввели комендантский час и режим самоизоляции из-за распространения коронавируса, сообщает ТАСС.

В городе ограничена работа общественного транспорта, а также ограничено передвижение на автомобилях, закрыт ряд учреждений.

По состоянию на 26 июня в Байконуре количество зарегистрированных случаев заболевания коронавирусной инфекцией составляет 143, на стационарном лечении находятся 60 человек, 28 выписаны после выздоровления.

В пресс-службе «Роскосмоса» сообщили, что работа космодрома Байконур продолжается в штатном режиме.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что около 15 руководителей органов власти в Казахстане заболели коронавирусом.