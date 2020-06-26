Байконур перевели на комендантский час и самоизоляцию

Короткая ссылка
В городе Байконур в Казахстане ввели комендантский час и режим самоизоляции из-за распространения коронавируса, сообщает ТАСС.
Байконур перевели на комендантский час и самоизоляцию
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

В городе ограничена работа общественного транспорта, а также ограничено передвижение на автомобилях, закрыт ряд учреждений.

По состоянию на 26 июня в Байконуре количество зарегистрированных случаев заболевания коронавирусной инфекцией составляет 143, на стационарном лечении находятся 60 человек, 28 выписаны после выздоровления.

В пресс-службе «Роскосмоса» сообщили, что работа космодрома Байконур продолжается в штатном режиме.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что около 15 руководителей органов власти в Казахстане заболели коронавирусом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить