Байконур перевели на комендантский час и самоизоляцию
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- РИА Новости
В городе ограничена работа общественного транспорта, а также ограничено передвижение на автомобилях, закрыт ряд учреждений.
По состоянию на 26 июня в Байконуре количество зарегистрированных случаев заболевания коронавирусной инфекцией составляет 143, на стационарном лечении находятся 60 человек, 28 выписаны после выздоровления.
В пресс-службе «Роскосмоса» сообщили, что работа космодрома Байконур продолжается в штатном режиме.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что около 15 руководителей органов власти в Казахстане заболели коронавирусом.