Президент Киргизии получил отрицательный результат теста на коронавирус

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков сдал анализ на наличие коронавируса после возвращения из Москвы, тест показал отрицательный результат.

«По прибытии из Москвы 24 июня президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков и члены делегации сдали повторный тест на наличие коронавирусной инфекции. Результаты анализа главы государства показали отрицательный результат», — цитирует Интерфакс пресс-секретаря президента Толгонай Стамалиеву.

Отмечается, что Жээнбеков находится на самоизоляции и работает удалённо.

Также сообщается, что у остальных членов киргизской делегации, кроме двух человек, тест на коронавирус также дал отрицательный результат.

Ранее Сооронбай Жээнбеков провёл телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным и выразил сожаление, что не смог принять участие в параде Победы в Москве.