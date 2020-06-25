Президент Киргизии получил отрицательный результат теста на коронавирус

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Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков сдал анализ на наличие коронавируса после возвращения из Москвы, тест показал отрицательный результат.
Президент Киргизии получил отрицательный результат теста на коронавирус
  • © РИА Новости / Александр Астафьев

«По прибытии из Москвы 24 июня президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков и члены делегации сдали повторный тест на наличие коронавирусной инфекции. Результаты анализа главы государства показали отрицательный результат», — цитирует Интерфакс пресс-секретаря президента Толгонай Стамалиеву.

Отмечается, что Жээнбеков находится на самоизоляции и работает удалённо.

Также сообщается, что у остальных членов киргизской делегации, кроме двух человек, тест на коронавирус также дал отрицательный результат.

Ранее Сооронбай Жээнбеков провёл телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным и выразил сожаление, что не смог принять участие в параде Победы в Москве.

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