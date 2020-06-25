В западных областях Украины дали первые оценки ущербу от наводнений

Ущерб от наводнений в Закарпатской и Ивано-Франковской областях Украины предварительно оценивается в $24 млн.

В частности, в Закарпатской области ущерб оценивают в 125 млн гривен (около $5 млн).

«Предварительная стоимость инфраструктурных убытков по области — это разрушенные дороги местного и государственного значения, дамбы, мосты — 125 млн гривен. Какой ущерб наводнение нанесло зданиям и домохозяйствам пока нет информации», — говорится в сообщении главы региона Алексея Петрова в Facebook местной администрации.

При этом в Ивано-Франковской области заявили, что для ликвидации последствий наводнений потребуется 500 млн гривен (около $19 млн).

«Есть обращение главы Ивано-Франковской обладминистрации о начальной помощи в сумме 500 млн гривен для ликвидации последствий наводнения и ликвидации угроз, которые сейчас есть», — цитирует премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля Интерфакс-Украина.

Ранее Шмыгаль вылетел в Ивано-Франковскую область в связи с произошедшими в регионе наводнениями.

Украинский президент Владимир Зеленский потребовал от правительства «раз и навсегда» решить проблему с наводнениями.

Из-за непогоды в западных областях Украины были подтоплены 187 населённых пунктов. В Ивано-Франковской и Черновицкой областях погибли три человека.