Зеленский потребовал решить проблему наводнений на Украине
- РИА Новости
По его словам, на Украине ежегодно тратится от 500 млн до 800 млн гривен (от $18,7 млн до $29,9 млн) на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации. Он предположил, что в этом году будет потрачено более 1 млрд гривен на эти цели.
«Время найти системное решение, заняться укреплением берегов рек. Чтобы укрепить берега Днестра, Тисы, чтобы решить этот вопрос раз и навсегда», — сказал Зеленский.
Он отметил необходимость разработки «настоящей большой программы с привлечением иностранного опыта».
Ранее в ГСЧС Украины сообщили, что из-за непогоды в западных областях страны подтоплены 187 населённых пунктов.
В результате сильных ливней в Ивано-Франковской и Черновицкой областях погибли три человека.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в связи с ЧП вылетел в Ивано-Франковскую область.