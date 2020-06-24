Зеленский потребовал решить проблему наводнений на Украине

Короткая ссылка
Украинский президент Владимир Зеленский потребовал от правительства «раз и навсегда» решить проблему с наводнениями. Об этом он сказал в ходе совещания на тему наводнений на западе страны.
Зеленский потребовал решить проблему наводнений на Украине
  • РИА Новости

По его словам, на Украине ежегодно тратится от 500 млн до 800 млн гривен (от $18,7 млн до $29,9 млн) на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации. Он предположил, что в этом году будет потрачено более 1 млрд гривен на эти цели.

«Время найти системное решение, заняться укреплением берегов рек. Чтобы укрепить берега Днестра, Тисы, чтобы решить этот вопрос раз и навсегда», — сказал Зеленский.

Он отметил необходимость разработки «настоящей большой программы с привлечением иностранного опыта».

Ранее в ГСЧС Украины сообщили, что из-за непогоды в западных областях страны подтоплены 187 населённых пунктов.

В результате сильных ливней в Ивано-Франковской и Черновицкой областях погибли три человека.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в связи с ЧП вылетел в Ивано-Франковскую область.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить