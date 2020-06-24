Зеленский потребовал решить проблему наводнений на Украине

Украинский президент Владимир Зеленский потребовал от правительства «раз и навсегда» решить проблему с наводнениями. Об этом он сказал в ходе совещания на тему наводнений на западе страны.

По его словам, на Украине ежегодно тратится от 500 млн до 800 млн гривен (от $18,7 млн до $29,9 млн) на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации. Он предположил, что в этом году будет потрачено более 1 млрд гривен на эти цели.

«Время найти системное решение, заняться укреплением берегов рек. Чтобы укрепить берега Днестра, Тисы, чтобы решить этот вопрос раз и навсегда», — сказал Зеленский.

Он отметил необходимость разработки «настоящей большой программы с привлечением иностранного опыта».

Ранее в ГСЧС Украины сообщили, что из-за непогоды в западных областях страны подтоплены 187 населённых пунктов.

В результате сильных ливней в Ивано-Франковской и Черновицкой областях погибли три человека.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в связи с ЧП вылетел в Ивано-Франковскую область.